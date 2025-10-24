Долар і євро подорожчали в обмінниках

Коментар НБУ

Як заявив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, коли долар США зміцнюється або послаблюється до валют інших країн, то гривня тут не є винятком.

За його словами, це безпосередньо впливає і на курс гривні до долара. "У такій ситуації долар США послаблюється щодо гривні, що вирівнює певною мірою курс гривні до євро", - пояснив він.

З початку жовтня курс євро до долара впав з 1,1740 до 1,1610.