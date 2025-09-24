ua en ru
Ср, 24 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Долар і євро подорожчали в обмінних пунктах

Україна, Середа 24 вересня 2025 10:09
UA EN RU
Долар і євро подорожчали в обмінних пунктах Фото: курс долара зріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України продовжив зростання. Єдина європейська валюта також дорожчає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 24 вересня середній курс продажу зріс на 5 копійок до 41,60 гривень, курс євро зріс на 10 копійок до 49,15 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,10 гривень, євро по 48,15 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,42-41,45 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 5 копійок порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив долара до гривні. Долар подешевшав після зростання чотири дні поспіль.

Офіційний курс на 24 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,378 гривень за 1 долар (-0,0031 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,8012 гривень за 1 євро (+0,0708 грн).

Прогноз курсу

Як зазначають аналітики інвесткомпанії ICU, після кількох тижнів спокою Національному банку довелося активніше втручатися в ситуацію на валютному ринку.

За їхнім прогнозом, Нацбанк утримуватиме офіційний курс гривні поблизу поточного рівня, але допускатиме великі коливання на ринку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс євро
Новини
РФ запустила понад 150 дронів: як цієї ночі відпрацювала ППО в Україні
РФ запустила понад 150 дронів: як цієї ночі відпрацювала ППО в Україні
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"