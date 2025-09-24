Долар і євро подорожчали в обмінних пунктах

Курс долара в обмінних пунктах України продовжив зростання. Єдина європейська валюта також дорожчає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 24 вересня середній курс продажу зріс на 5 копійок до 41,60 гривень, курс євро зріс на 10 копійок до 49,15 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,10 гривень, євро по 48,15 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,42-41,45 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 5 копійок порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив долара до гривні. Долар подешевшав після зростання чотири дні поспіль.

Офіційний курс на 24 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,378 гривень за 1 долар (-0,0031 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,8012 гривень за 1 євро (+0,0708 грн).