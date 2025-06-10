Долар і євро подорожчали: НБУ встановив курси на 11 червня

Офіційний курс на 11 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5566 гривень за 1 долар (+0,0647 грн).



bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 47,5033 гривень за 1 євро (+0,1320 грн).



bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс знизився на 2 копійки до 41,52-41,55 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.



udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 10 копійок до 41,70 гривень.