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Доллар и евро подорожали: НБУ установил курсы на 11 июня

Фото: курс доллара вырос на 6 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 11 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,5566 гривен за 1 доллар (+0,0647 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 47,5033 гривен за 1 евро (+0,1320 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс снизился на 2 копейки до 41,52-41,55 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 10 копеек до 41,70 гривен.

 

 

Прогноз курса

Как отмечают аналитики инвесткомпании ICU, Национальный банк остается основным продавцом валюты на рынке и все дальше откладывает ослабление курса гривны.

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