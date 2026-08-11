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Долар і євро подорожчали: актуальний курс валют у банках та обмінниках 11 серпня

09:15 11.08.2026 Вт
4 хв
Скільки доведеться заплатити за долар та євро у різних банках?
aimg Анастасія Мацепа
Долар і євро подорожчали: актуальний курс валют у банках та обмінниках 11 серпня Фото: банки та обмінники оновили курс валют (колаж РБК-Україна)
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Вранці 11 серпня український валютний ринок демонструє подальше зростання основних валют. Долар в обмінниках піднявся до 44,93 грн, а євро – до 51,95 грн.

Які курси діють у найбільших банках та де сьогодні можна купити валюту дешевше, – читайте у матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • В обмінниках: долар продають по 44,93 грн, євро – по 51,95 грн.
  • У банках: долар можна купити від 45,00 грн, євро – від 52,10 грн.
  • Найдешевший долар: пропонують Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' та ПУМБ за комерційним курсом – по 45,00 грн.
  • Найдешевший євро: можна купити в Ощадбанку через ‘‘Мобільний Ощад’’ – за 52,10 грн.
  • Найвигідніше продати долар: можна в Ощадбанку через ''Мобільний Ощад'' та ПУМБ за комерційним курсом – по 44,70 грн.
  • Найвищий курс купівлі євро: встановив Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 51,60 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, станом на ранок 11 серпня середній курс долара в обмінниках становить 44,93 грн для продажу та 44,80 грн для купівлі. Порівняно з 10 серпня долар подорожчав на 8 копійок при продажу та на 7 копійок при купівлі.

Євро в обмінниках сьогодні продають по 51,95 грн, а купують – по 51,72 грн. За день курс європейської валюти зріс на 15 копійок при продажу та на 12 копійок при купівлі.

Долар і євро подорожчали: актуальний курс валют у банках та обмінниках 11 серпня

Фото: курс валют в обмінниках на 11 серпня (Інфографіка РБК-Україна)

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Курс валют у банках

За наведеними курсами найбільших банків, долар сьогодні продають у діапазоні від 45,00 до 45,20 грн, залежно від банку та способу обміну. Євро можна купити за 52,10–52,35 грн.

ПриватБанк сьогодні продає долари у відділеннях по 45,05 грн, що на 10 копійок дорожче, ніж напередодні, а курс для карток становить 45,04 грн – без змін. Купити євро у відділеннях можна по 52,15 грн (+5 коп.), а для карток курс становить 52,35 грн (+27 коп.).

Ощадбанк продає долари через ''Мобільний Ощад'' по 45,00 грн (+10 коп.), а для карток – по 45,20 грн (+10 коп.). Євро у мобільному застосунку можна купити по 52,10 грн (+10 коп.), а для карток – по 52,35 грн (+15 коп.).

''ПУМБ'' продає долари у відділеннях по 45,20 грн (+10 коп.), а за комерційним курсом – по 45,00 грн (+10 коп.). Євро у касах банку можна купити по 52,30 грн (+10 коп.).

Monobank продає долари по 45,03 грн – без змін, а євро – по 52,24 грн (+18 коп.).

Долар і євро подорожчали: актуальний курс валют у банках та обмінниках 11 серпня

Фото: курс валют у банках (продаж) на 11 серпня (Інфографіка РБК-Україна)

Де дешевше купити валюту?

Серед найбільших банків найвигідніше купувати долар сьогодні можна за комерційним курсом ПУМБ та через ''Мобільний Ощад'' – по 45,00 грн. Далі йде ПриватБанк у відділеннях – 45,05 грн, а найдорожче долар продають Ощадбанк для карток та ПУМБ у відділеннях – по 45,20 грн. Monobank та картковий ПриватБанк пропонують курс 45,03–45,04 грн.

Якщо купувати євро, найнижчий курс сьогодні пропонує Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 52,10 грн. Далі йдуть ПриватБанк у відділеннях – 52,15 грн, Monobank – 52,24 грн та ПУМБ – 52,30 грн. Найдорожче євро продають карткові сервіси ПриватБанку та Ощадбанку – по 52,35 грн.

Де вигідніше продати валюту?

Найвищий курс купівлі долара сьогодні пропонують Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' та ПУМБ за комерційним курсом – по 44,70 грн. Далі йде Ощадбанк для карток – 44,65 грн. ПУМБ у відділеннях купує долар по 44,60 грн, а Monobank – по 44,63 грн. ПриватБанк пропонує 44,60 грн за долар за картковим курсом та 44,45 грн у відділеннях.

Євро найвигідніше продавати Ощадбанку через ''Мобільний Ощад'' – по 51,60 грн. Такий самий курс купівлі євро встановив ПУМБ у відділеннях. Monobank купує євро по 51,55 грн, Ощадбанк для карток – по 51,55 грн, а ПриватБанк за картковим курсом – по 51,50 грн. Найнижчий курс купівлі серед наведених банків – у ПриватБанку у відділеннях, де за євро дають 51,15 грн.

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Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

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