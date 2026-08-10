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Долар і євро пішли вгору: курс НБУ на 11 серпня та який фактор зараз впливає на гривню

16:35 10.08.2026 Пн
2 хв
Чи є підстави очікувати подальшого зростання валют?
aimg Анастасія Мацепа aimg Тарас Лєсовий Експерт
Долар і євро пішли вгору: курс НБУ на 11 серпня та який фактор зараз впливає на гривню Фото: Національний банк оновив офіційний курс валют на 11 серпня (колаж РБК-Україна)
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Національний банк України оновив офіційний курс валют на вівторок, 11 серпня. Після зниження напередодні долар і євро знову подорожчали: американська валюта додала 8 копійок, а європейська – 17 копійок.

Що відбувається з курсом валют та який фактор впливає на гривню, – читайте в матеріалі РБК-Україна.

Головне:

  • Офіційний курс долара на 11 серпня становить 44,83 грн.
  • Американська валюта подорожчала на 8 копійок порівняно з 10 серпня.
  • Курс євро встановлено на рівні 51,78 грн.
  • Євро додав 17 копійок за день.
  • Скорочення експорту через атаки РФ на торговельні судна залишається додатковим викликом для валютного ринку.
  • Міжнародна фінансова допомога наразі компенсує менший приплив валютної виручки від експорту.

Курс валют НБУ

НБУ встановив на 11 серпня офіційний курс долара на рівні 44,83 грн. Порівняно з попереднім банківським днем, 10 серпня, американська валюта подорожчала на 8 копійок. Напередодні курс був на рівні 44,75 грн.

Європейська валюта також подорожчала. На 11 серпня НБУ встановив курс євро на рівні 51,78 грн, що на 17 копійок більше, ніж днем раніше. 10 серпня офіційний курс євро становив 51,61 грн.

Долар і євро пішли вгору: курс НБУ на 11 серпня та який фактор зараз впливає на гривню

Фото: офіційний курс валют НБУ на 11 серпня (Інфографіка РБК-Україна)

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Що може впливати на курс гривні

На валютний ринок найближчим часом можуть впливати не лише внутрішній попит на іноземну валюту, а й ситуація з українським експортом.

За словами директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''Глобус Банку'' Тараса Лєсового, додатковим викликом для валютного ринку є скорочення експорту через російські атаки на торговельні судна.

''Менший експорт означає менший приплив валютної виручки в Україну'', – пояснив банкір.

Це може послаблювати пропозицію іноземної валюти на внутрішньому ринку. Водночас наразі цей фактор не створює безпосередньої загрози для курсової стабільності.

За словами Лєсового, зменшення валютних надходжень від експорту компенсується міжнародною фінансовою допомогою.

Втім наразі цей фактор компенсується міжнародною фінансовою допомогою, тому безпосередньої загрози для курсової стабільності експерт не бачить.

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