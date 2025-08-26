Долар і євро подешевшали після різкого зростання

Євро і долари

За даними НБУ, обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли в Україну в липні 2025 року, становив 732 млн доларів.

Банки ввезли в Україну готівкових доларів на 332 млн доларів і готівкових євро на 395 млн доларів (в еквіваленті).

НБУ публікує дані з січня 2012 року. За цей період вперше обсяг готівкових євро перевищив обсяг доларів.