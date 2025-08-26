Долар і євро подешевшали після різкого зростання

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Європейська валюта також подешевшала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 27 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4047 гривень за 1 долар (-0,0253 грн).
bank.gov.ua
Офіційний курс євро становитиме 48,2655 гривень за 1 євро (-0,2076 грн).
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс впав на 8 копійок до 41,38-41,43 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
udinform.com
На готівковому ринку курс долара зріс до 41,60 гривень, курс євро зріс до 48,65 гривень.
За даними НБУ, обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли в Україну в липні 2025 року, становив 732 млн доларів.
Банки ввезли в Україну готівкових доларів на 332 млн доларів і готівкових євро на 395 млн доларів (в еквіваленті).
НБУ публікує дані з січня 2012 року. За цей період вперше обсяг готівкових євро перевищив обсяг доларів.