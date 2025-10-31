UA

Курс долара Економіка Авто Tech

Долар і євро подешевшали в обмінниках

Курс долара в обмінниках знизився на 5 копійок (фото Getty Freepik)
Автор: Артур Дубровенко

Курс долара в обмінних пунктах України 31 жовтня знизився на 5 копійок. Євро також подешевшало. Зниження становить 15 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 31 жовтня середній курс продажу долара знизився на 5 копійок порівняно з 30 жовтня і становить 42,15 гривні. Курс євро знизився на 15 копійок до 49,01 гривні.

В обмінних пунктах долар купують у середньому по 41,57 гривні, євро – по 48,29 гривні.

До закриття міжбанку 30 жовтня курс долара курс перебував на рівні 41,85-41,88 грн/долар (купівля-продаж) - порівняно із закриттям 29 жовтня зниження становило 15 копійок.

За даними Європейського центрального банку (ЄЦБ), за період з 2 січня до 30 жовтня 2025 року курс євро продемонстрував зростання щодо долара США. Єдина європейська валюта подорожчала на 12 центів. На 30 жовтня ЄЦБ встановив курс євро на рівні 1,15 долара, тоді як 2 січня 2025 року 1 євро коштував 1,03 долара.

Офіційний курс

Національний банк України знизив курс долара на 31 жовтня порівняно з 30 жовтня на 4 копійки – до 41,9701, водночас курс євро знизився на 35 копійок і становить 48,5132 гривні.

З початку року курс року курс долара знизився на 5 копійок. 1 січня 2025 року американська валюта коштувала 42,02 гривні. Водночас із 1 жовтня долар зріс на 83 копійки. На початку місяця його вартість становила 41,14 гривні.

Прогноз курсу долара

У звіті за жовтень Міжнародний валютний фонд опублікував новий прогноз середнього курсу долара в Україні 2025 року - 42,3 гривні. Примітно, що у звіті за квітень прогнозувався вищий курс, який становив 42,5 гривні. МВФ також очікує, що курс долара до 2030 року може зрости до 51,3 гривні.

Курс долараКурс в обмінникахКурс євроКурси валют