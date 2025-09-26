Долар і євро подешевшали: НБУ встановив курси на 29 вересня

Допомога Україні на 2026 рік

Потреби України у зовнішній допомозі повністю забезпечені на 2025 рік. На наступний рік не всі джерела визначено.

Останніми днями в ЄС активно просувають ідею про репарації з Росії на 140 млрд євро за рахунок російських активів. Якщо це рішення буде ухвалено, то Україна отримає стабільне джерело фінансування і питання про різку девальвацію гривні буде знято.