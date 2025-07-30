Долар і євро подешевшали: НБУ встановив курси на останній день липня

Офіційний курс на 31 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7662 гривень за 1 долар (-0,0224 грн). За місяць курс зріс на 12 копійок.



bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 48,1481 гривень за 1 євро (-0,0759 грн). За місяць курс впав на 64 копійки.



bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 7 копійок до 41,72-41,75 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.



udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс до 41,95 гривень, курс євро впав до 48,70 гривень.