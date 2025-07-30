Доллар и евро подешевели: НБУ установил курсы на последний день июля

Официальный курс на 31 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7662 гривен за 1 доллар (-0,0224 грн). За месяц курс вырос на 12 копеек.



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,1481 гривен за 1 евро (-0,0759 грн). За месяц курс упал на 64 копейки.



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 7 копеек до 41,72-41,75 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос до 41,95 гривен, курс евро упал до 48,70 гривен.