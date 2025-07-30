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Доллар и евро подешевели: НБУ установил курсы на последний день июля

Фото: курс доллара упал на 2 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) немного снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта также подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 31 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7662 гривен за 1 доллар (-0,0224 грн). За месяц курс вырос на 12 копеек.

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,1481 гривен за 1 евро (-0,0759 грн). За месяц курс упал на 64 копейки.

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 7 копеек до 41,72-41,75 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос до 41,95 гривен, курс евро упал до 48,70 гривен.

 

Прогноз курса

В инвесткомпании Dragon Capital ожидают незначительное ослабление курса гривны к доллару США во втором полугодии 2025 года на фоне снижения инфляции и сезонного увеличения спроса на иностранную валюту.

Аналитики прогнозируют курс гривны на уровне 43,5 грн/доллар на конец 2025 года и 46,0 грн/доллар на конец 2026 года в сценарии "длительной войны. В мае в инвесткомпании ожидали курс 44 грн/доллар на конец года.

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