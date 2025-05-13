UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Долар і євро подешевшали: НБУ оновив офіційні курси

Фото: курс долара впав на 3 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Курс єдиної європейської валюти також знизився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 14 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5004 гривень за 1 долар (-0,0383 грн).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 46,0924 гривень за 1 євро (-0,0654 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 4 копійки до 41,49-41,52 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 41,70 гривень.

 

Прогноз курсу

Аналітики інвесткомпанії Dragon Capital поліпшили прогноз щодо курсу долара.

Це сталося у зв'язку зі збільшенням міжнародної допомоги Україні у 2025 році до 59 млрд доларів (з 41 млрд доларів)

Експерти знизили прогноз курсу на кінець року до 44 грн/долар (попередній прогноз - 45 грн/долар).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долараКурс НБУ