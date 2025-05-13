Долар і євро подешевшали: НБУ оновив офіційні курси

Прогноз курсу

Аналітики інвесткомпанії Dragon Capital поліпшили прогноз щодо курсу долара.

Це сталося у зв'язку зі збільшенням міжнародної допомоги Україні у 2025 році до 59 млрд доларів (з 41 млрд доларів)

Експерти знизили прогноз курсу на кінець року до 44 грн/долар (попередній прогноз - 45 грн/долар).

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