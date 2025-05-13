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Доллар и евро подешевели: НБУ обновил официальные курсы

Фото: курс доллара упал на 3 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Курс единой европейской валюты также снизился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 14 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,5004 гривен за 1 доллар (-0,0383 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 46,0924 гривен за 1 евро (-0,0654 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 4 копейки до 41,49-41,52 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,70 гривен.

 

Прогноз курса

Аналитики инвесткомпании Dragon Capital улучшили прогноз по курсу доллара.

Это произошло в связи увеличением международной помощи Украине в 2025 году до 59 млрд долларов (с 41 млрд долларов)

Эксперты снизили прогноз курса на конец года до 44 грн/доллар (предыдущий прогноз - 45 грн/доллар).

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