Доллар и евро подешевели: НБУ обновил официальные курсы

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Курс единой европейской валюты также снизился.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 14 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,5004 гривен за 1 доллар (-0,0383 грн).
bank.gov.ua
Официальный курс евро составит 46,0924 гривен за 1 евро (-0,0654 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс упал на 4 копейки до 41,49-41,52 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,70 гривен.
Аналитики инвесткомпании Dragon Capital улучшили прогноз по курсу доллара.
Это произошло в связи увеличением международной помощи Украине в 2025 году до 59 млрд долларов (с 41 млрд долларов)
Эксперты снизили прогноз курса на конец года до 44 грн/доллар (предыдущий прогноз - 45 грн/доллар).
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