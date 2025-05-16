Долар і євро подешевшали: які курси в обмінниках України

Станом на ранок 16 травня середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 41,70 гривень, курс євро впав на 15 копійок до 46,75 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,20 гривень, євро по 46,00 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,47-41,50 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 1 копійку порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Офіційний курс на 16 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4709 гривень за 1 долар (-0,0667 грн).

Офіційний курс євро становитиме 46,3831 гривень за 1 євро (-0,2055 грн).

Прогноз курсу

Аналітики та населення очікують зростання курсу долара. Однак прогнози на 2025 рік останнім часом поліпшуються.

За інформацією НБУ, девальваційні очікування населення у квітні значно покращилися - до 42,50 грн/долар порівняно з 43,36 грн/долар у березні.

Фінансові аналітики у квітні 2025 року покращили прогноз щодо курсу долара протягом наступних 12 місяців до 44,75 грн/долар.