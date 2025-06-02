Долар і євро пішли вгору: обмінники оновили курси на початку червня

Курс долара в обмінних пунктах України зріс у перший робочий день червня. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 2 червня середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 41,75 гривень, курс євро зріс на 10 копійок до 47,50 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,25 гривень, євро - по 46,70 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,56-41,60 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 5 копійок порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України(НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає третій день поспіль.

Офіційний курс на 2 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5261 гривень за 1 долар (-0,0024 грн).

Офіційний курс євро складе 47,074 гривень за 1 євро (0,2714 грн).