Доллар и евро пошли вверх: обменники обновили курсы в начале июня

Курс доллара в обменных пунктах Украины вырос в первый рабочий день июня. Единая европейская валюта также подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 2 июня средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 41,75 гривен, курс евро вырос на 10 копеек до 47,50 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,25 гривен, евро по 46,70 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,56-41,60 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 5 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет третий день подряд.

Официальный курс на 2 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,5261 гривен за 1 доллар (-0,0024 грн).

Официальный курс евро составит 47,074 гривен за 1 евро (0,2714 грн).