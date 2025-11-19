Долар і євро дорожчають в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України 19 листопада підвищився на 1 копійку. Євро також трохи подорожчав. Курс єдиної європейської валюти теж підвищився на 1 копійку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 19 листопада середній курс продажу долара підвищився на 1 копійку порівняно з 18 листопада і становить 42,31 гривні, курс євро також підвищився на 1 копійку – до 49,20 гривні.

В обмінних пунктах долар купують у середньому по 41,78 гривні (+0,01), євро – по 48,57 гривні (-0,01).

До закриття міжбанку 18 листопада курс долара курс перебував на рівні 42,08-42,11 грн/долар (купівля-продаж) – порівняно із закриттям 17 листопада курс американської валюти не змінився.

За даними Європейського центрального банку (ЄЦБ), за період із 2 січня до 17 листопада 2025 року курс євро продемонстрував зростання щодо долара США. Єдина європейська валюта подорожчала на 12 центів. На 17 листопада ЄЦБ встановив курс євро на рівні 1,15 долара, тоді як другого січня за 1 євро коштував 1,03 долара.

Офіційний курс

Національний банк України підвищив курс долара на 19 листопада порівняно з 18 листопада на 3 копійки – до 42,0924. Курс євро, зі свого боку, підвищився на 1 копійку. На 19 листопада вартість єдиної європейської валюти встановлено на рівні 48,7914 гривні.

З початку року курс року курс долара підвищився на 7 копійок. 1 січня 2025 року американська валюта коштувала 42,02 гривні. При цьому з 1 листопада курс долара став більшим на 12 копійок. На початку місяця його вартість становила 41,97 гривні.