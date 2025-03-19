Долар і євро дорожчають: які курси в обмінниках

Станом на ранок 19 березня середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 41,85 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 45,55 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,35 гривень, євро - по 44,85 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,57-41,60 грн/долар (купівля-продаж) - без змін порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після двох днів падіння.

Офіційний курс на 19 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5658 гривень за 1 долар (+0,1263 грн).

Офіційний курс євро складе 45,3483 гривень за 1 євро (+0,1834 грн).

Прогноз курсу

Фінансові аналітики, банкіри та населення очікують зростання курсу долара. Прогнози перебувають у діапазоні 44-45,3 грн/долар.

За інформацією НБУ, фінансові аналітики в лютому 2025 року погіршили прогноз щодо курсу долара протягом наступних 12 місяців до 45,27 грн/долар. У січні вони чекали на курс 45,19 грн/долар.