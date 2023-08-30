Долар різко подешевшав: обмінники оновили курс валют

Станом на ранок 30 серпня середній курс долара в Україні впав на 20 копійок до 38,00 гривень, курс євро впав на 20 копійок до 41,40 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,50 гривень, євро по 40,70 гривень.

Офіційний курс долара НБУ не змінюється з 21 липня минулого року - 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 30 серпня становить 39,516 гривень за євро (без змін).

Зростання курсу долара та рішення НБУ

Нагадаємо, курс долара у середині серпня подорожчав приблизно на 1 гривню до рівня 38,60 гривень. Однак наприкінці минулого тижня курс пішов униз. Після рішення НБУ дозволити населенню купівлю безготівкових доларів курс прискорив падіння.

Національний банк України з 29 серпня послабив обмеження щодо продажу банками безготівкової валюти населенню. Це може спричинити зниження курсу долара на готівковому ринку до рівня 37,50 гривень.