Долар дорожче 42 гривень: НБУ встановив курс на 1 січня

Офіційний курс на 1 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,0295 гривень за 1 долар (-0,0095 грн).

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Офіційний курс євро становитиме 43,6855 гривень за 1 євро (-0,2411 грн).

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На міжбанку сьогодні курс впав на 2 копійки до 42,04-42,07 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 10 копійок до 42,50 гривень.

Коментар НБУ

Як заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, Національний банк України використовуватиме курс гривні до долара як засіб зниження інфляції.

"Стійкість валютного ринку - це один із важливих елементів для того, щоб розвернути тренд щодо інфляції наступного року, досягти її зниження і врешті-решт досягти нашої п'ятивідсоткової інфляції", - сказав Ніколайчук.