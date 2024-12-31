Доллар дороже 42 гривен: НБУ установил курс на 1 января

Официальный курс на 1 января 2025 года установлен на таком уровне: 42,0295 гривен за 1 доллар (-0,0095 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,6855 гривен за 1 евро (-0,2411 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 2 копейки до 42,04-42,07 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 10 копеек до 42,50 гривен.

Комментарий НБУ

Как заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, Национальный банк Украины будет использовать курс гривны к доллару в качестве средства снижения инфляции.

"Устойчивость валютного рынка - это один из важных элементов для того, чтобы развернуть тренд по инфляции в следующем году, достичь ее снижения и в конце концов достичь нашей пятипроцентной инфляции", - сказал Николайчук.