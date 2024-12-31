Доллар дороже 42 гривен: НБУ установил курс на 1 января

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после исторического максимума.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 1 января 2025 года установлен на таком уровне: 42,0295 гривен за 1 доллар (-0,0095 грн).
bank.gov.ua
Официальный курс евро составит 43,6855 гривен за 1 евро (-0,2411 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс упал на 2 копейки до 42,04-42,07 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке курс доллара вырос на 10 копеек до 42,50 гривен.
Как заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, Национальный банк Украины будет использовать курс гривны к доллару в качестве средства снижения инфляции.
"Устойчивость валютного рынка - это один из важных элементов для того, чтобы развернуть тренд по инфляции в следующем году, достичь ее снижения и в конце концов достичь нашей пятипроцентной инфляции", - сказал Николайчук.