Долар подорожчав на початку тижня: які курси в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України трохи зріс. Єдина європейська валюта без змін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На ранок 21 жовтня середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 41,50 гривень, курс євро не змінився - 45,30 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,00 грн, євро по 44,50 грн.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,23-41,25 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 1 копійку порівняно із закриттям у попередній день.
Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після зростання протягом чотирьох днів поспіль.
Офіційний курс на 21 жовтня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2308 грн за 1 долар (-0,0043 грн).
Курс євро становитиме 44,7272 гривень за 1 євро (-0,0665 грн).
Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, цього тижня, як і протягом кількох місяців, ринку буде властива різновекторність (курси то зростають, то знижуються).
Банкір прогнозує, що коридори допустимих валютних змін становитимуть 41,1-41,5 грн/долар та 45-47 грн/євро (на міжбанку) та 41,2-41,7 грн/долар та 45-47,5 грн/євро (На готівковому ринку).