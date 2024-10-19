Яким буде курс долара наприкінці жовтня: прогноз банкіра

На валютному ринку жовтень минає в досить "теплих" умовах: курсові показники незначно і ледь помітно рухаються вгору, однак такі зміни не вирізняються новизною, можна сказати, що вони є звичними.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку.

За його прогнозом, наступного тижня, як і протягом кількох місяців, ринку буде властива різновекторність (курси то зростають, то знижуються).

"Крім того, Нацбанк докладає зусиль, аби учасники ринку почувалися до міри затишно: раптові та карколомні курсові зміни майже виключені, а поточні коливання відбуваються згідно із системою, притаманною режиму "керованої гнучкості", тобто у щоденному вимірі вони є мізерними", - сказав Лєсовий.

Як зазначив банкір, у перші дні жовтня ринок перебував взагалі поза наглядом Нацбанку, а поточні коливання були дуже вже несуттєвими. Проте регулятор суто зі стратегічною метою намагається врівноважити попит і пропозицію на валюту, аби уникнути стрімких курсових змін.

"Звісно ризик зростання попиту на валюту є, так би мовити, зворотнім боком війни та реакцією ринку на макропрогнози на 2025 рік (нагадаю, що середньозважений курс наступного року буде на рівні 45 грн/долар). Однак, на мій погляд, наразі попит не перетинає межу допустимого, і він не є таким, щоб з ним не можна було впоратися помірними валютними інтервенціями. Саме тому очікується, що наступного тижня ситуація копіюватиме попередній тиждень", - сказав він.

Прогноз курсу

Банкір прогнозує, що основні характеристики ринку валют із 21 по 27 жовтня будуть такими:

Коридори допустимих валютних змін складуть 41,1-41,5 грн/долар та 45-47 грн/євро (на міжбанку) та 41,2-41,7 грн/долар та 45-47,5 грн/євро (на готівковому ринку).

Залежно від валюти середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0,3-0,5 грн.

Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 2% від стартового курсу тижня.

"Таким чином, курсові зміни відбуватимуться перманентно, однак архітектура змін не зазнає змін: курсові показники то зростатимуть, то знижуватимуться, а амплітуда змін буде мінімальною.", - зазначив Лєсовий.