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Долар подорожчав на початку тижня: які курси в обмінниках

Україна, Понеділок 21 жовтня 2024 10:35
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Долар подорожчав на початку тижня: які курси в обмінниках Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України трохи зріс. Єдина європейська валюта без змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 21 жовтня середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 41,50 гривень, курс євро не змінився - 45,30 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,00 грн, євро по 44,50 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,23-41,25 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 1 копійку порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після зростання протягом чотирьох днів поспіль.

Офіційний курс на 21 жовтня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2308 грн за 1 долар (-0,0043 грн).

Курс євро становитиме 44,7272 гривень за 1 євро (-0,0665 грн).

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, цього тижня, як і протягом кількох місяців, ринку буде властива різновекторність (курси то зростають, то знижуються).

Банкір прогнозує, що коридори допустимих валютних змін становитимуть 41,1-41,5 грн/долар та 45-47 грн/євро (на міжбанку) та 41,2-41,7 грн/долар та 45-47,5 грн/євро (На готівковому ринку).

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