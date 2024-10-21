Доллар подорожал в начале недели: какие курсы в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного вырос. Единая европейская валюта без изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 21 октября средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 41,50 гривен, курс евро не изменился - 45,30 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,00 гривен, евро по 44,50 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,23-41,25 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после роста в течение четырех дней подряд.

Официальный курс на 21 октября 2024 года установлен на таком уровне: 41,2308 гривен за 1 доллар (-0,0043 грн).

Курс евро составит 44,7272 гривен за 1 евро (-0,0665 грн).

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, на текущей неделе, как и в течение нескольких месяцев, рынку будет свойственна разновекторность (курсы то растут, то снижаются).

Банкир прогнозирует, что коридоры допустимых валютных изменений составят 41,1-41,5 грн/доллар и 45-47 грн/евро (на межбанке) и 41,2-41,7 грн/доллар и 45-47,5 грн/евро (на наличном рынке).