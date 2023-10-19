Долар дорожчає третій день поспіль: НБУ оновив офіційний курс

Офіційний курс гривні до долара на 20 жовтня 2023 встановлено на такому рівні: 36,6118 гривень за 1 долар (+0,0502 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 38,6511 гривень за 1 євро (+0,0421 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 1 копійку до 36,59-36,61 грн/долар (купівля-продаж).

udinform.com

На готівковому ринку курс не змінився – 38,15 гривень за долар і перебуває на рівні, який був до рішення НБУ перейти до гнучкого курсу.

Прогноз курсу

Банкіри, фінансові аналітики, керівники підприємств та громадяни прогнозують, що курс протягом наступних 12 місяців буде на рівні 40 гривень за долар або вище.

Зокрема, банкіри погіршили прогноз і в жовтні 2023 року чекають на курс на рівні 41,16 грн/долар. У липні вони чекали на курс 40,54 грн/долар.