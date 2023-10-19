Доллар дорожает третий день подряд: НБУ обновил официальный курс

Официальный курс гривны к доллару на 20 октября 2023 года установлен на таком уровне: 36,6118 гривен за 1 доллар (+0,0502 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 38,6511 гривен за 1 евро (+0,0421 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 1 копейку до 36,59-36,61 грн/доллар (покупка-продажа).

udinform.com

На наличном рынке курс не изменился - 38,15 гривен за доллар и находится на уровне, который был до решения НБУ перейти к гибкому курсу.

Прогноз курса

Банкиры, финансовые аналитики, руководители предприятий и граждане прогнозируют, что курс в течение следующих 12 месяцев будет на уровне 40 гривен за доллар или выше.

В частности, банкиры ухудшили прогноз и в октябре 2023 года ждут курс на уровне 41,16 грн/доллар. В июле они ожидали курс 40,54 грн/доллар.