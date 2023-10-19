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Доллар дорожает третий день подряд: НБУ обновил официальный курс

Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил официальный курс доллара. Курс снова превысил уровень, который был до перехода в режим управляемой гибкости (36,57 грн/доллар).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 20 октября 2023 года установлен на таком уровне: 36,6118  гривен за 1 доллар (+0,0502 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 38,6511 гривен за 1 евро (+0,0421 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 1 копейку до 36,59-36,61 грн/доллар (покупка-продажа).

udinform.com

На наличном рынке курс не изменился - 38,15 гривен за доллар  и находится на уровне, который был до решения НБУ перейти к гибкому курсу.

Прогноз курса

Банкиры, финансовые аналитики, руководители предприятий и граждане прогнозируют, что курс в течение следующих 12 месяцев будет на уровне 40 гривен за доллар или выше.

В частности, банкиры ухудшили прогноз и в октябре 2023 года ждут курс на уровне 41,16 грн/доллар. В июле они ожидали курс 40,54 грн/доллар.

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