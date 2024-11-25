Долар дорожчає третій день поспіль і знову наблизився до максимуму

Офіційний курс на 26 листопада 2024 року встановлено на такому рівні: 41,4387 грн за 1 долар (+0,1194 грн).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 43,4733 гривень за 1 євро (+0,4806 грн).

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На міжбанку сьогодні курс зріс на 14 копійок до 41,50-41,53 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 10 копійок до 41,70 гривень.

Коливання курсу

Долар активно дорожчав у першій половині 2024 року. Курс піднявся до максимуму 41,49 грн/долар 22 липня. Однак потім НБУ призупинив девальвацію та тримав курс у діапазоні 41,10-41,30 грн/долар протягом чотирьох місяців. Іноді курс трохи виходив за ці рамки.

У НБУ заявляють, що на курс долара впливатиме інфляція. Наразі НБУ має намір знизити інфляційні очікування. Тому значного зростання курсу долара до середини 2025 року не очікується.