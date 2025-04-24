Долар дорожчає третій день поспіль, але зростання сповільнилося

Прогноз курсу

Фінансові аналітики, банкіри, населення і бізнес очікують зростання курсу долара протягом найближчих 12 місяців. Однак зростання буде не таким значним, як очікувалося раніше.

Девальваційні очікування населення покращилися до 43,36 грн/долар. Керівники підприємств у лютому поліпшили прогноз до 44,23 грн/долар.

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