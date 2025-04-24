Доллар дорожает третий день подряд, но рост замедлился

Официальный курс на 25 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,689 гривен за 1 доллар (+0,0183 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 47,4171 гривен за 1 евро (-0,1250 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 3 копейки до 41,71-41,74 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 20 копеек до 41,90 гривен.