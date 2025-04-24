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Доллар дорожает третий день подряд, но рост замедлился

Фото: курс доллара вырос на 1 копейку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Американская валюта дорожает третий день подряд, но рост замедлился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 25 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,689 гривен за 1 доллар (+0,0183 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 47,4171 гривен за 1 евро (-0,1250 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 3 копейки до 41,71-41,74 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 20 копеек до 41,90 гривен.

 

Прогноз курса

Финансовые аналитики, банкиры, население и бизнес ожидают роста курса доллара в течение ближайших 12 месяцев. Однако рост будет не таким значительным, как ожидалось ранее.

Девальвационные ожидания населения улучшились до 43,36 грн/доллар. Руководители предприятий в феврале улучшили прогноз до 44,23 грн/доллар.

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