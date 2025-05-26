Долар дорожчає третій день поспіль

Офіційний курс на 27 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5707 гривень за 1 долар (+0,0613 грн).



bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 47,295 гривень за 1 євро (+0,3001 грн).



bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 10 копійок до 41,60-41,63 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.



udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 41,70 гривень.