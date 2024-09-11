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Доллар дорожает третий день подряд

Украина, Среда 11 сентября 2024 15:44
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Доллар дорожает третий день подряд Фото: курс доллара вырос на 4 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает третий день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 12 сентября 2024 года установлен на таком уровне: 41,1855 гривен за 1 доллар (+0,0455 грн).

Доллар дорожает третий день подряд

bank.gov.ua

Курс евро составит 45,4894 гривен за 1 евро (+0,1120 грн).

Доллар дорожает третий день подряд

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 5 копеек до 41,20-41,25 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Доллар дорожает третий день подряд

udinform.com

На наличном рынке курс доллара не изменился - 41,40 гривен.

Миссия МВФ

По информации источников РБК-Украина, МВФ не требовал девальвации гривны для наполнения государственного бюджета во время визита миссии в Киев 4-10 сентября.

Сейчас обсуждать вопрос возможной девальвации оснований нет, сказал собеседник издания. Он отметил, что одной из главных задач в меморандуме определено сдерживание инфляции и обеспечение стабильности валютного рынка. "Это наиболее адекватный ответ на все спекуляции вокруг курса", - сказал источник.

Ранее о том, что МВФ требует ускоренной девальвации сообщало агентство Bloomberg.

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