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Долар дорожчає: свіжий курс в обмінниках

Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України продовжив зростання. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 18 квітня середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 39,85 гривні, курс євро зріс на 10 копійок до 42,95 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 39,35 гривні, євро по 42,25 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 39,62-39,64 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 4 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар упав після досягнення історичного максимуму.

Офіційний курс на 18 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,5451 грн за 1 долар (-0,0286 грн). Курс євро становитиме 42,0562 гривень за 1 євро (-0,0660 грн).

Прогноз курсу

Керівники українських підприємств очікують на середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 40,44 грн/долар.

Девальваційні настрої бізнесу знову погіршали. У IV кварталі 2023 року бізнес очікував на курс 40,06 грн/долар, у III кварталі - 40,00 грн/долар, у II кварталі 40,43 грн/долар.

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