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Долар дорожчає: скільки коштує валюта в Україні 23 вересня

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Україна, П'ятниця 23 вересня 2022 11:55
Долар дорожчає: скільки коштує валюта в Україні 23 вересня Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 23 вересня 2022 року, курс долара у продажу зріс на 5 копійок до 42,45 гривні за долар. Курс євро знизився на 10 копійок до 41,70 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 41,40 грн (41,30 – 22 вересня)
  • продаж – 42,45 грн (42,40 – 22 вересня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 40,45 грн (40,45 – 22 вересня),
  • продаж – 41,70 грн (41,80 – 22 вересня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,30 грн (8,30 – 22 вересня),
  • продаж – 8,85 грн (8,85 – 22 вересня) за злотий.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 23 вересня становить 36,0768 грн. за євро (-0,1316 грн.).

Нагадаємо, у НБУ заявили, що коливання курсу долара на готівковому ринку України спостерігаються через оголошення мобілізації в Російській Федерації.

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