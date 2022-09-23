Долар дорожчає: скільки коштує валюта в Україні 23 вересня

В обмінних пунктах України сьогодні, 23 вересня 2022 року, курс долара у продажу зріс на 5 копійок до 42,45 гривні за долар. Курс євро знизився на 10 копійок до 41,70 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає: купівля – 41,40 грн (41,30 – 22 вересня)

продаж – 42,45 грн (42,40 – 22 вересня) за долар. Середній курс євро становить: купівля – 40,45 грн (40,45 – 22 вересня),

продаж – 41,70 грн (41,80 – 22 вересня) за євро. Середній курс злотого складає: купівля – 8,30 грн (8,30 – 22 вересня),

продаж – 8,85 грн (8,85 – 22 вересня) за злотий. Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 23 вересня становить 36,0768 грн. за євро (-0,1316 грн.).