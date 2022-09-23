Доллар дорожает: сколько стоит валюта в Украине 23 сентября

В обменных пунктах Украины сегодня, 23 сентября 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 42,45 гривен за доллар. Курс евро снизился на 10 копеек до 41,70 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет: покупка - 41,40 грн (41,30 - 22 сентября)

продажа - 42,45 грн (42,40 - 22 сентября) за доллар. Средний курс евро составляет: покупка - 40,45 грн (40,45 - 22 сентября),

продажа - 41,70 грн (41,80 - 22 сентября) за евро. Средний курс злотого составляет: покупка - 8,30 грн (8,30 - 22 сентября),

продажа - 8,85 грн (8,85 - 22 сентября) за злотый. Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 23 сентября составляет 36,0768 гривен за евро (-0,1316 грн).