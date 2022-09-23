Доллар дорожает: сколько стоит валюта в Украине 23 сентября
В обменных пунктах Украины сегодня, 23 сентября 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 42,45 гривен за доллар. Курс евро снизился на 10 копеек до 41,70 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 41,40 грн (41,30 - 22 сентября)
- продажа - 42,45 грн (42,40 - 22 сентября) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 40,45 грн (40,45 - 22 сентября),
- продажа - 41,70 грн (41,80 - 22 сентября) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 8,30 грн (8,30 - 22 сентября),
- продажа - 8,85 грн (8,85 - 22 сентября) за злотый.
Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 23 сентября составляет 36,0768 гривен за евро (-0,1316 грн).
Напомним, в НБУ заявили, что колебания курса доллара на наличном рынке Украины наблюдаются из-за объявления мобилизации в Российской Федерации.
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