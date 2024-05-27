Долар дорожчає на початку тижня: свіжий курс в обмінниках

Станом на ранок 27 травня середній курс продажу долара в Україні зріс на 30 копійок до 40,55 грн, курс євро зріс на 25 копійок до - 44,00 грн.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,00 грн, євро по 43,30 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 40,15-40,18 грн/долар (купівля-продаж) - без змін порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) вперше підняв офіційний курс долара вище 40 гривень.

Офіційний курс на 27 травня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,1153 грн за 1 долар (+0,1948 грн). Попередній максимум було зафіксовано день тому, 24 травня - 39,9205.

Курс євро становитиме 43,491 гривень за 1 євро (+0,1773 грн). Це також максимум. Попередній максимум було встановлено 24 травня - 43,3137.

Ситуація на ринку

Дані НБУ показали зростання структурного дефіциту на міжбанківському валютному ринку минулого тижня, через що центробанк збільшив продаж доларів із резервів на 40% до 684 млн доларів. Цей обсяг значно більший, ніж середній з початку року (505 млн доларів).

Оскільки НБУ реагує на ситуацію на ринку курсом інтервенцій, то долар минулого тижня подорожчав майже на 70 копійок.