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Долар дорожчає на початку тижня: що відбувається на готівковому валютному ринку України

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Україна, Понеділок 22 травня 2023 11:29
Долар дорожчає на початку тижня: що відбувається на готівковому валютному ринку України Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 22 травня 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 37,60 гривень за долар. Курс євро виріс на 5 копійок до 41,00 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 37,10 грн (37,05 – 19 травня)
  • продаж – 37,60 грн (37,55 – 19 травня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 40,30 грн (40,25 грн – 19 травня),
  • продаж – 41,0 грн (41,10 – 19 травня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,50 грн (88,50 – 19 травня),
  • продаж – 9,00 грн (9,00 – 19 травня) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). НБУ найближчим часом не планує змінювати курс, який є запорукою цінової та фінансової стабільності.

Водночас курс євро на 22 травня становить 39,5179 грн за євро (-0,0292 грн).

Долар дорожчає на початку тижня: що відбувається на готівковому валютному ринку України

Нагадаємо, за даними НБУ, ситуація на валютному ринку України останнім часом значно покращилася. Однак це не може бути приводом для надмірного оптимізму, оскільки війна продовжується.

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