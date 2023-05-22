Доллар дорожает в начале недели: что происходит на наличном валютном рынке Украины
В обменных пунктах Украины сегодня, 22 мая 2023 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 37,60 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 41,00 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 37,10 грн (37,05 - 19 мая)
- продажа - 37,60 грн (37,55 - 19 мая) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 40,30 грн (40,25 грн - 19 мая),
- продажа - 41,0 грн (41,10 - 19 мая) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 8,50 грн (88,50 - 19 мая),
- продажа - 9,00 грн (9,00 - 19 мая) за злотый.
Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). НБУ в ближайшее время не планирует изменять курс, который является залогом ценовой и финансовой стабильности.
В то же время курс евро на 22 мая составляет 39,5179 гривен за евро (-0,0292 гривен).
Напомним, по данным НБУ, ситуация на валютном рынке Украины в последнее время значительно улучшилась. Однако это не может являться поводом для чрезмерного оптимизма, поскольку война продолжается.
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