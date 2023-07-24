Долар дорожчає на початку тижня: новий курс в обмінниках

Станом на ранок 24 липня середній курс долара Україною зріс на 5 копійок до 37,35 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 41,70 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 36,85 гривні, євро по 41,00 гривні.

Офіційний курс долара НБУ зафіксовано 21 липня минулого року - 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 24 липня становить 40,6643 гривні за євро (-0,3254 гривні).

Прогноз курсу

Зазначимо, курсові очікування в Україні продовжують покращуватись.

Зокрема, банкіри у липні прогнозують курс гривні протягом наступних 12 місяців на рівні 40,54 грн/долар. У квітні вони чекали на курс 41,38 грн/долар.

Крім того, фінансові аналітики очікують на курс 39,54 грн/долар (прогноз за червень), населення України - 39,66 грн/долар (дані за червень), а керівники підприємств - 40,43 грн/долар (травень).