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Долар дорожчає на початку тижня: актуальні курси валют в Україні на 17 квітня

Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 17 квітня 2023 року, курс долара у продажу зріс на 5 копійок до 38,15 гривень за долар. Курс євро зріс на 15 копійок до 41,65 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 37,55 грн (37,50 – 14 квітня)
  • продаж – 38,15 грн (38,10 – 14 квітня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 40,85 грн (40,70 грн – 14 квітня),
  • продаж – 41,65 грн (41,50 – 14 квітня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,40 грн (8,30 – 14 квітня),
  • продаж – 8,90 грн (8,75 – 14 квітня) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 17 квітня становить 40,4174 грн за євро (+0,1535 грн).

Курс євро виріс до історичного максимуму.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд очікує, що середній офіційний курс у 2023 році становитиме 40,7 гривень за долар. Це вище, ніж поточний фіксований курс НБУ на рівні 36,6 гривень, але нижчий від бюджетного прогнозу.

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