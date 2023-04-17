Доллар дорожает в начале недели: актуальные курсы валют в Украине на 17 апреля

В обменных пунктах Украины сегодня, 17 апреля 2023 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 38,15 гривен за доллар. Курс евро вырос на 15 копеек до 41,65 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 17 апреля составляет 40,4174 гривен за евро (+0,1535 гривен).

Напомним, Международный валютный фонд ожидает, что средний официальный курс в 2023 году составит 40,7 гривен за доллар. Это выше, чем текущий фиксированный курс НБУ на уровне 36,6 гривен, но ниже бюджетного прогноза.

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