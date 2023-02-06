Долар дорожчає на початку тижня: актуальні курси валют в Україні на 6 лютого

В обмінних пунктах України сьогодні, 6 лютого 2023 року, курс долара у продажу зріс на 5 копійок до 40,35 гривень за долар. Курс євро знизився на 25 копійок до 43,50 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
Середній курс євро становить:
Середній курс злотого складає:
Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 6 лютого становить 39,9859 грн за євро (-0,1865 грн).
Нагадаємо, ситуація на міжбанківському валютному ринку минулого тижня погіршилась. НБУ збільшив продаж валюти з резервів до 777 млн доларів.
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