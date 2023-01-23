ua ru
Пн, 23 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Долар дорожчає на початку тижня: актуальні курси валют в Україні на 23 січня

Новость на русском →
Україна, Понеділок 23 січня 2023 11:08
Долар дорожчає на початку тижня: актуальні курси валют в Україні на 23 січня Фото: курс долара виріс на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 23 січня 2023 року, курс долара у продажу зріс на 10 копійок до 40,50 гривень за долар. Курс євро зріс на 5 копійок до 43,35 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 39,90 грн (39,80 – 20 січня)
  • продаж – 40,50 грн (40,40 – 20 січня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 42,25 грн (42,20 – 20 січня),
  • продаж – 43,35 грн (43,30 – 20 січня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля - 9,00 грн (9,00 - 20 січня),
  • продаж – 9,25 грн (9,25 – 20 січня) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 23 січня становить 39,5581 грн за євро (+0,0366 грн).

Долар дорожчає на початку тижня: актуальні курси валют в Україні на 23 січня

Нагадаємо, за даними НБУ, банкіри прогнозують курс гривні протягом наступних 12 місяців на рівні 42,70 грн/долар. У жовтні вони очікували на курс 43,23 грн/долар. Крім того, фінансові аналітики прогнозують курс 41,11 грн/долар порівняно з 42,30 грн/долар у листопаді.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
NEWS
Чи будуть активні "посадки"? Усі подробиці корупційних скандалів у міністерствах
Чи будуть активні "посадки"? Усі подробиці корупційних скандалів у міністерствах
DAILY
Костянтин Машовець: Протягом зими-весни росіяни спробують переломити хід війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Костянтин Машовець: Протягом зими-весни росіяни спробують переломити хід війни