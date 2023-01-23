Доллар дорожает в начале недели: актуальные курсы валют в Украине на 23 января
В обменных пунктах Украины сегодня, 23 января 2023 года, курс доллара в продаже вырос на 10 копеек до 40,50 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 43,35 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 39,90 грн (39,80 - 20 января)
- продажа - 40,50 грн (40,40 - 20 января) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 42,25 грн (42,20 - 20 января),
- продажа - 43,35 грн (43,30 - 20 января) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 9,00 грн (9,00 - 20 января),
- продажа - 9,25 грн (9,25 - 20 января) за злотый.
Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 23 января составляет 39,5581 гривен за евро (+0,0366 грн).
Напомним, по данным НБУ, банкиры прогнозируют курс гривны в течение следующих 12 месяцев на уровне 42,70 грн/доллар. В октябре они ожидали курс 43,23 грн/доллар. Кроме того, финансовые аналитики прогнозируют курс 41,11 грн/доллар по сравнению с 42,30 грн/доллар в ноябре.
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