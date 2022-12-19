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Долар дорожчає на початку тижня: актуальні курси валют в Україні на 19 грудня

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Україна, Понеділок 19 грудня 2022 11:02
Долар дорожчає на початку тижня: актуальні курси валют в Україні на 19 грудня Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 19 грудня 2022 року, курс долара у продажу зріс на 5 копійок до 40,10 гривень за долар. Курс євро зріс на 5 копійок до 42,25 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 39,45 грн (39,40 – 16 грудня)
  • продаж – 40,10 грн (40,05 – 16 грудня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 41,20 грн (41,10 – 16 грудня),
  • продаж – 42,25 грн (42,20 – 16 грудня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,50 грн (8,45 – 16 грудня),
  • продаж – 9,00 грн (8,95 – 16 грудня) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 19 грудня становить 38,8377 грн за євро (-0,0164 грн).

Долар дорожчає на початку тижня: актуальні курси валют в Україні на 19 грудня

Нагадаємо, за прогнозом аналітиків, НБУ триматиме фіксований курс на рівні 36,6 гривень за долар протягом півроку. Потім можлива девальвація на 10-15%.

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