Долар дорожчає на початку тижня: актуальні курси валют в Україні на 19 грудня

В обмінних пунктах України сьогодні, 19 грудня 2022 року, курс долара у продажу зріс на 5 копійок до 40,10 гривень за долар. Курс євро зріс на 5 копійок до 42,25 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає: купівля – 39,45 грн (39,40 – 16 грудня)

продаж – 40,10 грн (40,05 – 16 грудня) за долар. Середній курс євро становить: купівля – 41,20 грн (41,10 – 16 грудня),

продаж – 42,25 грн (42,20 – 16 грудня) за євро. Середній курс злотого складає: купівля – 8,50 грн (8,45 – 16 грудня),

продаж – 9,00 грн (8,95 – 16 грудня) за злотий. Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 19 грудня становить 38,8377 грн за євро (-0,0164 грн).