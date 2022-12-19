Доллар дорожает в начале недели: актуальные курсы валют в Украине на 19 декабря
В обменных пунктах Украины сегодня, 19 декабря 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 40,10 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 42,25 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 39,45 грн (39,40 - 16 декабря)
- продажа - 40,10 грн (40,05 - 16 декабря) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 41,20 грн (41,10 - 16 декабря),
- продажа - 42,25 грн (42,20 - 16 декабря) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 8,50 грн (8,45 - 16 декабря),
- продажа - 9,00 грн (8,95 - 16 декабря) за злотый.
Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 19 декабря составляет 38,8377 гривен за евро (-0,0164 грн).
Напомним, по прогнозу аналитиков, НБУ держать фиксированный курс на уровне 36,6 гривен за доллар в течение полугода. Затем возможна девальвация на 10-15%.
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