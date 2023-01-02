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Долар дорожчає на початку року: актуальні курси валют в Україні на 2 січня

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Україна, Понеділок 02 січня 2023 11:44
Долар дорожчає на початку року: актуальні курси валют в Україні на 2 січня Фото: курс долара виріс на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 2 січня 2023 року, курс долара у продажу зріс на 10 копійок до 40,90 гривень за долар. Курс євро зріс на 10 копійок до 42,90 ггривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 40,00 грн (40,00 – 30 грудня)
  • продаж – 40,90 грн (40,80 – 30 грудня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 41,80 грн (41,70 – 30 грудня),
  • продаж – 42,90 грн (42,80 – 30 грудня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,80 грн (8,70 – 30 грудня),
  • продаж – 9,25 грн (9,15 – 30 грудня) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 2 січня становить 39,037 грн за євро (+0,0860 грн).

Долар дорожчає на початку року: актуальні курси валют в Україні на 2 січня

Про те, чи очікувати на зміни офіційного курсу долара в 2023 році, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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