Доллар дорожает в начале года: актуальные курсы валют в Украине на 2 января
В обменных пунктах Украины сегодня, 2 января 2023 года, курс доллара в продаже вырос на 10 копеек до 40,90 гривен за доллар. Курс евро вырос на 10 копеек до 42,90 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 40,00 грн (40,00 - 30 декабря)
- продажа - 40,90 грн (40,80 - 30 декабря) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 41,80 грн (41,70 - 30 декабря),
- продажа - 42,90 грн (42,80 - 30 декабря) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 8,80 грн (8,70 - 30 декабря),
- продажа - 9,25 грн (9,15 - 30 декабря) за злотый.
Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 2 января составляет 39,037 гривен за евро (+0,0860 грн).
О том, ожидать ли изменений официального курса доллара в 2023 году, читайте в материале РБК-Украина.
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