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Доллар дорожает в начале года: актуальные курсы валют в Украине на 2 января

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Украина, Понедельник 02 января 2023 11:44
Доллар дорожает в начале года: актуальные курсы валют в Украине на 2 января Фото: курс доллара вырос на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 2 января 2023 года, курс доллара в продаже вырос на 10 копеек до 40,90 гривен за доллар. Курс евро вырос на 10 копеек до 42,90 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 40,00 грн (40,00 - 30 декабря)
  • продажа - 40,90 грн (40,80 - 30 декабря) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 41,80 грн (41,70 - 30 декабря),
  • продажа - 42,90 грн (42,80 - 30 декабря) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,80 грн (8,70 - 30 декабря),
  • продажа - 9,25 грн (9,15 - 30 декабря) за злотый.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 2 января составляет 39,037 гривен за евро (+0,0860 грн).

Доллар дорожает в начале года: актуальные курсы валют в Украине на 2 января

О том, ожидать ли изменений официального курса доллара в 2023 году, читайте в материале РБК-Украина.

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