Доллар дорожает в начале года: актуальные курсы валют в Украине на 2 января

В обменных пунктах Украины сегодня, 2 января 2023 года, курс доллара в продаже вырос на 10 копеек до 40,90 гривен за доллар. Курс евро вырос на 10 копеек до 42,90 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 2 января составляет 39,037 гривен за евро (+0,0860 грн).

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

О том, ожидать ли изменений официального курса доллара в 2023 году, читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.