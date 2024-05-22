Долар дорожчає: обмінники виставили нові курси валют

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує зростати після подорожчання міжбанківського валютного ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 22 травня середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 40,10 гривень, курс євро зріс на 15 копійок 43,65 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 39,60 грн, євро по 42,95 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 39,77-39,81 грн/долар (купівля-продаж) – зниження на 1 копійку порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України підвищив курс долара до гривні до історичного максимуму.

Офіційний курс на 22 травня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,8052 грн за 1 долар (+0,1402 грн). Попередній максимум було зафіксовано рівно місяць тому, 22 квітня - 39,7879.

Курс євро становитиме 43,2643 гривень за 1 євро (+0,1841 грн). Попередній максимум було встановлено 21 травня - 43,0802.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, цього тижня курсові коливання будуть, як і раніше, в обидві сторони.

При цьому, середні тижневі відхилення очікуються в межах 1,5-2% від стартового курсу тижня, а різкого зростання курсу долара або зниження не очікується, оскільки НБУ контролює ситуацію на ринку.