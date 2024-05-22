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Доллар дорожает: обменники выставили новые курсы валют

Украина, Среда 22 мая 2024 10:23
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Доллар дорожает: обменники выставили новые курсы валют Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает расти после подорожания на межбанковском валютном рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 22 мая средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 40,10 гривен, курс евро вырос на 15 копеек 43,65 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 39,60 гривен, евро по 42,95 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 39,77-39,81 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне до исторического максимума.

Официальный курс на 22 мая 2024 года установлен на таком уровне: 39,8052 гривен за 1 доллар (+0,1402 грн). Предыдущий максимум был зафиксирован ровно месяц назад, 22 апреля - 39,7879.

Курс евро составит 43,2643 гривен за 1 евро (+0,1841 грн). Предыдущий максимум был установлен 21 мая - 43,0802.

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, на текущей неделе курсовые колебания будут, как и раньше, в обе стороны.

При этом средние недельные отклонения ожидаются в пределах 1,5-2% от стартового курса недели, а резкого роста курса доллара или снижения не ожидается, поскольку НБУ контролирует ситуацию на рынке.

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